В Ейске дети раздали более 30 скворечников

В городе прошла традиционная акция, посвященная охране пернатых. Ее проводит местный эколого-биологический центр.

Школьники рисовали, сочиняли стихи о птицах и изготовили более 30 скворечников. Это и обычные деревянные ящички, и дизайнерские украшенные дворцы для птиц. Авторов самых оригинальных домиков наградили.

«Самое главное правило — внутренние стенки скворечника или синичника не должны быть отшлифованы. Малышам нужно зацепиться коготками, чтобы впервые вылететь из этого гнезда», — рассказала педагог-организатор Ейского эколого-биологического центра Ольга Озга.

Любители птиц могли забрать к себе во двор любой скворечник. На празднике также показали, как правильно их вешать: ни в коем случае не прибивать гвоздями, а привязывать в тенистом месте и подальше от кошек. Воспитанники эколого-биологического центра наблюдают за постояльцами, которые заселяются в скворечники.

«За два года три скворечника заняли полевые воробьи. Но мы посчитали, что это самое мощное биологическое оружие. Полевой воробей за один год съедает 16 кг различных насекомых», — отметил директор Ейского эколого-биологического центра Игорь Бугаенко.

В этом году системе дополнительного образования России исполняется 100 лет. Начиналось все как раз с московской станции юннатов, которые заботились о пернатых.

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