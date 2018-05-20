В Ейске мужчина палкой разбил стекло в местной администрации

Правоохранители 20 мая задержали злоумышленника.

По предварительным данным, мужчина 1981 года рождения около 6:00 20 мая пришел к зданию мэрии. Он начал бить палкой по стеклам входной двери, однако разбить их ему не удалось. Тогда он повторил попытку, вооружившись палкой большего размера. В итоге окна были разбиты.

При этом мужчина оставался на месте и не пытался скрыться. Его задержали сотрудники полиции, сообщает портал «Деловой Ейск».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник