В Ейске на учениях ликвидировали ДТП, в Краснодаре на соревнованиях тушили огонь

Учения оперативных и экстренных служб по ликвидации ДТП провели в Ейске, а в Краснодаре прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту.

По легенде, на оживленной улице произошла автомобильная авария — дорогу не поделили пассажирский ПАЗ и «Нива». В итоге обе машины слетели с трассы. В легковушке двое пострадавших — мужчины получили травмы различной тяжести и выйти самостоятельно из машины не смогли. К каретам скорой помощи их доставили на носилках.

«Условно было пять пострадавших в автобусе и два в автомобиле. Временные показатели были соблюдены, пострадавшие были деблокированы, учебные цели выполнены», — сказал и.о. начальника отдела ГО и ЧС Ейского района Алексей Слепцов.

В этой тренировке участвовали 47 человек и 11 единиц техники.

В Краснодаре в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту участвовали 120 школьников. Они бежали стометровку, штурмовали стены учебной башни, тушили огонь. За победу бились восемь команд — они уже стали лучшими в своих районах и теперь добрались до регионального уровня. Далее их ожидает чемпионат Южного федерального округа.

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