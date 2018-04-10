В Ейске начали продавать билеты на кинофестиваль «Провинциальная Россия»

Организаторы утвердили конкурсный репертуар кинофестиваля. Все ленты, которые на нем представят, 2017 года, их девять.

Например, зрители оценят абсурдный юмор в «Гупешке», увидят девочку Доминику, которая растет каждый раз, когда взрослый злится, и понаблюдают за лучшими друзьями, объявившими друг другу войну в комедии «Жили-были».

«Я не в первый раз посещаю кинофестиваль. Это целая палитра кинематографа. Проходят конференции, показы в залах, шоу всегда очень яркие», — отметила жительница Ейска Зинаида Мелентьева.

Фестиваль «Провинциальная Россия» уже обрел своего постоянного зрителя, интерес к нему с каждым годом растет, отмечают организаторы. В этом году впервые заранее начали продавать билеты на церемонии открытия и закрытия.

«Да, уже много спрашивают и покупают. Заранее по несколько билетов берут — по четыре, по пять. То есть люди уже семьями собираются посетить мероприятие», — рассказала билетный кассир Антонина Рыжикова.

В этом году кинофестиваль в Ейске пройдет с 15 по 20 июня. Событие посвящено 170-летию со дня основания города и 75-й годовщине освобождения от фашистских захватчиков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на фестиваль приедут актрисы Екатерина Волкова и Ирина Климова.

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