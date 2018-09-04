В Ейске неизвестные подожгли трансформаторную подстанцию

Это произошло в ночь с 3 на 4 сентября.

Предварительно злоумышленники слили масло с силовых трансформаторов на улице Плеханова, 1/1 и на Баррикадной, 1. Затем они подожгли подстанцию на Плеханова.

Без электроснабжения осталось более 1 тыс. человек.

Сейчас специалисты проводят восстановительные работы по ликвидации последствий пожара. Ресурсоснабжающая организация подала заявление о поджоге в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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