В Ейске неизвестные подожгли трансформаторную подстанцию

Это произошло в ночь с 3 на 4 сентября.
Предварительно злоумышленники слили масло с силовых трансформаторов на улице Плеханова, 1/1 и на Баррикадной, 1. Затем они подожгли подстанцию на Плеханова.
Без электроснабжения осталось более 1 тыс. человек.
Сейчас специалисты проводят восстановительные работы по ликвидации последствий пожара. Ресурсоснабжающая организация подала заявление о поджоге в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.
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