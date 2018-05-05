В Ейске откроют мемориальные плиты с именами участников войны

В 18:00 8 мая на площади Революции у Вечного огня состоится торжественное открытие 16 мемориальных плит.

Более 15 тыс. жителей Ейского района сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Идею увековечить имена защитников на памятных плитах поддержал бизнес и администрация города. В результате было собрано более 7 млн рублей. Из них около 1 млн рублей — от жителей Ейска.

В перечень имен включили военнослужащих, родившихся и призванных в Ейске, скончавшихся от ран или пропавших без вести. В результате составили список из 5 тыс. 674 человек.

Работу по составлению и уточнению списков вели сотрудники ейского историко-краеведческого музея имени В. В. Самсонова, Совета ветеранов, члены ейских отделений общества историков-архивистов и Российского военно-исторического общества, журналисты газеты «Совет Приазовья», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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