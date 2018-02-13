В Ейске открылась выставка в память о летчике-герое Анатолии Ляпидевском

На Кубани 13 февраля вспомнили подвиг первого Героя Советского Союза. Уроженец Белой Глины проявил отвагу во время спасательной операции в Чукотском море.

В краеведческом музее Ейска открылась специальная экспозиция, посвященная этой операции: 13 февраля 1934 года ледяные глыбы раздавили корпус парохода «Челюскин», а экипаж и пассажиры оказались в ловушке на льдине. Анатолий Ляпидевский был в составе группы пилотов, которые должны были эвакуировать людей.

«Вылеты были неудачными по причине той самой плохой погоды. Не видно было того места аэродрома, на которое необходимо было приземляться», — рассказал ведущий научный сотрудник ейского историко-краеведческого музея Виктор Фостийчук.

И только 5 марта Анатолий Ляпидевский смог пробиться к лагерю и снял со льдины десять женщин и двоих детей. Именно за спасение 12 человек кубанский летчик первым получил звание Героя Советского Союза. На Кубани его именем названы школы в Ейске, Белоглинском и Щербиновском районах, где когда-то жил пилот. Там 13 февраля для детей провели уроки мужества, посвященные подвигу знаменитого земляка.

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