В Ейске открыли стационарные пункты отбора в ряды военных по контракту

На Кубани 1 октября стартовал осенний призыв.

По плану ряды Вооруженных сил должны пополнить 7 тыс. новобранцев из Краснодарского края. При этом набор на службу по контракту также не снижает оборотов.

На площади в Ейске развернулись стационарные пункты отбора в ряды военных. Под звуки марша всех желающих угостили блюдами полевой кухни. Жители города прошли тестирование, которое показало, какие войска лучше выбрать. К каждому новобранцу применяется индивидуальный подход.

«Они заполняют определенные бланки, где определяется их профессиональная пригодность для дальнейшей службы. В соответствии с этим мы распределяем. Если молодой человек до призыва занимался спортом, то рекомендуем его для войск специального назначения», — пояснил военный комиссар Краснодарского края Сергей Пуликовский.

Весной ряды войск пополнили более 5 тыс. солдат из Краснодарского края. Ейскими новобранцами планируют укомплектовать 150-ю мотострелковую дивизию в Новочеркасске.

Организаторы подчеркивают, что у каждого есть право выбора, куда отправиться служить по контракту.

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