В Ейске открылся кинофестиваль «Провинциальная Россия»

Почетными гостями церемонии 15 июня на стадионе «Центральный» стали депутат Госдумы РФ и Герой труда Кубани Наталья Боева, министр культуры края Виктория Лапина и глава Ейского района Юрий Келембет.

Виктория Лапина приветствовала гостей и участников «Провинциальной России» от имени губернатора Вениамина Кондратьева. Она пожелала участникам хороших впечатлений от пребывания в крае и возвращения в Ейск на седьмой кинофестиваль.

По красной дорожке прошли актеры, режиссеры, сценаристы: актриса и политик Елена Драпеко, заслуженные артистки России Ольга Прокофьева и Ирина Климова, российский актер и кинорежиссер Артем Михалков, руководитель собственного джаз-бенда Иван Замотаев, актеры театра и кино Екатерина Шпица, Екатерина Волкова, Сергей Мухин, Тимур Ефременков, Анастасия Савосина, Вячеслав Гугиев.

На открытии выступили коллективы Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко и Ейского района, группа «Музыкальный квартал».

Мероприятие завершилось лазерным шоу, выступлением певицы Анастасии Стоцкой и праздничным фейерверком во время исполнения гимна кинофестиваля.

В течение нескольких дней будут проходить конкурсные показы девяти российских фильмов, состоятся внеконкурсные показы популярных кинолент.

Гости проведут творческие встречи с жителями Ейского района: 16 июня состоится мероприятие с Артемом Михалковым в киноцентре «Премьер».

Церемония закрытия VI Всероссийского кинофестиваля пройдет 19 июня в городском Доме культуры. Будут награждены победители в нескольких номинациях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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