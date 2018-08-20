В Ейске отметили 170-летие города

Военные провели показательные выступления на юбилее города Ейска.

Ейск — один из старейших городов Кубани. Юбилей отмечали масштабно. С самого утра местные жители принесли цветы к памятнику Михаилу Воронцову. Он был наместником на Кавказе и ходатайствовал перед царем об учреждении портового города на Ейской косе.

«Это место понравилось Воронцову. Он здесь лично был, еще когда города не существовало. Здесь находились остатки старой крепости. Если бы Михаил Воронцов лично не посетил бы этим места, то, возможно, не было бы указа об основании Ейска», — рассказал директор ейского историко-краеведческого музея имени В. Самсонова Александр Иванов.

В начале прошлого века в Ейске прочно закрепились военные. Поэтому большую часть юбилейной программы провели именно люди в форме. На набережной устроили выставку техники и показательные выступления пограничников и парашютистов. А в небе появилась авиация. Рев мощных машин зрители восприняли как поздравление авиаторов.

Юбилейный вечер продолжил большой концерт на главной площади. Там наградили горожан, которые своим трудом внесли значительный вклад в развитие Ейска. От имени главы региона жителей поздравил и заместитель губернатора Николай Долуда.

«Удивительный город! У него богатая история, удивительный архитектурный облик, замечательные улицы, мягкий климат, теплое море», — поделился впечатлениями заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Завершили празднование юбилея выступлением звезд российской эстрады, молодежной дискотекой и грандиозным фейерверком.

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