В Ейске отремонтировали жилье ветеранов Великой Отечественной войны

В этом году в районную ветеранскую организацию обратились 15 человек с различными просьбами: починить крышу, заменить окна, перестелить полы. Не отказали никому.

«Мой шифер уже расыпался. А теперь у меня крыша надежная», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Тимашевский.

«Ванную убрали, делают намного облегченное купание. Большое вам спасибо», — сказал ветеран Григорий Трубачев.

Более миллиона рублей на ремонт в домах и квартирах участников Великой Отечественной выделили из бюджета Ейска. Работы стараются выполнить как можно быстрее, но следят и за качеством. В Совете ветеранов уже начали принимать заявки от тружеников тыла. Им помогут с обновлением жилища в следующем году.

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