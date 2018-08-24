В Ейске приступили к ремонту зрительного зала Дворца культуры

Там демонтируют старую обшивку стен, вынесли все кресла.

Чтобы достать до потолка, строителям пришлось надеть альпинистское обмундирование.

«Здесь очень высокие потолки, конструкция устаревшая. Все приходится делать с осторожностью. У нас даже есть горное оборудование для высотников», — сказал прораб подрядной организации Бахтияр Хасанов.

Ремонт зрительного зала Дворца делают по краевой программе «Поддержка клубных учреждений», из региональной казны на него выделили 15 млн рублей, и еще столько же — из районного и городского бюджетов. Строители опережают график. Завершить все планируют к концу октября.

«Мы очень рады, что Дворец культуры обновляется. Для нас это праздник, потому что долго ждали этого события. С того момента, как здание сдали в эксплуатацию — это было 41 год назад, в 1977 году — оно никогда не ремонтировалось», — рассказал директор Дворца культуры имени А. Колесникова города Ейска Александр Ивахненко.

К проекту в Ейске подошли основательно: используют современные звукопоглощающие материалы, чтобы акустика была лучше. Изменится световое, цветовое решения. В зале установят 727 кресел.

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