В Ейске прошел парад флагов

11 сентября в 08:48

Его посвятили 80-летию Краснодарского края. По главной городской площади пронесли 12 полотнищ. Это символы страны, региона и всех сельских поселений района.

Торжество продолжили творческие коллективы. Каждый из них представил флаг своей станицы с помощью песни, акробатического номера или геральдической лекции.

«Приехали колективы из всего Ейского района. Каждый будет болеть за свое поселение», — сказала заместитель главы Ейского района Елена Пантелеева.

Участниками парада флагов стали около 1,5 тыс. человек. Судьи выбрали лучшие презентации. В конце торжества более 20 жителей района получили награды — юбилейные медали, посвященные 80-летию Краснодарского края и 225-летию со дня освоения казаками кубанских земель.

День рождения регион отметит 13 сентября. Празднование назначено на 16 сентября.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Курганинском районе была открыта Аллея славы. Открытие мемориала посвятили 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения казаками кубанских земель.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил в каждом муниципалитете заложить парк 80-летия образования региона.

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