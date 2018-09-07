В Ейске прошли международные соревнования снайперов

Турнир посвящtн памяти трагически погибшего основателя состязаний Виктора Лисовского. Он был сотрудником региональной службы специального назначения.

Мастера стрельбы демонстрировали свои навыки на полигоне «Воронцовский» уже в 12-й раз. Упражнения «утро на позиции», «снайперская дуэль» и другие выполняли более 180 человек. Для участия на побережье Азовского моря съехались 57 команд из разных уголков России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Южной Осетии, Венгрии, Чехии и Китая.

Соревнования призваны повысить уровень боевой подготовки и возродить лучшие традиции снайперского искусства.

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