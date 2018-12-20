В Ейске проведут расследование по факту падения топливных баков самолета

Инцидент произошел 20 декабря около 10:30 в окрестностях города. В связи с этим дала пояснение пресс-служба Южного военного округа.

«При взлете военного самолета с аэродрома Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске произошла утеря дополнительных подвесных топливных баков. Разрушений и пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится расследование», — говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

На месте происшествия работали оперативная группа администрации Ейского района под руководством главы муниципалитета Юрия Келембета, пожарно-спасательный отряд, городская служба спасения и военная полиция.

Место падения топливных баков оцепили. Специалисты убедились, что факторы, угрожающие жизни людей, отсутствуют, сообщает пресс-служба администрации района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дополнительные топливные баки упали с самолета МиГ-29 в районе улицы Коммунистической в промзоне.

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