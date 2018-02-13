В Ейске проведут шествие в память об участниках войны в Афганистане

Акция «Свеча и гранит» пройдет в городе 14 февраля.

Мероприятие посвятят 29-летию вывода советских войск из Афганистана. Участники пройдут по улице Коммунистической от казачьего кадетского корпуса до Молодежной площади.

Акцию проведут с 17:00 до 19:00, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 15 февраля проведут митинг в память об участниках войны в Афганистане. В Сочи открыли выставку, посвященную 29-летию вывода советских войск из Афганистана.

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