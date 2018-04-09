В Ейске раскопали фундамент первой церкви города

Неожиданную находку сделали во время строительства школьного спортивного зала. Рабочие обнаружили старинную кирпичную кладку.

Местные историки говорят, что это может быть фрагмент Старо-Покровской церкви. Она располагалась на этом месте в начале 20 века. В городском плане отвели участок под Покровскую площадь, на которой воздвигли деревянную церковь. Для строительства пришлось разобрать старый торговый корабль. Из его досок и возвели здание. Оно сгорело, и тогда всего за год построили большую кирпичную церковь. Ее освятили 10 мая 1907 года. На торжественный обед по этому случаю пришли более 800 прихожан. Несколько фотографий здания хранятся в Ейском историко-краеведческом музее.

«Пятиглавый храм из красного кирпича был очень красив и напоминал Екатерининский храм в Екатеринодаре. Но судьба его была трагична. Одним из первых он же был и разрушен в 1935 году», — рассказала заведующая научно-экспозиционным отделом Ейского историко-краеведческого музея Ирина Найденова.

На этом же участке располагалось здание церковно-приходской школы. Его судьба для историков остается загадкой. Что именно обнаружили строители, еще предстоит выяснить. Все работы в этом месте остановлены, пока свое решение не вынесет комиссия по охране объектов историко-культурного наследия.

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