В Ейске реконструировали старейший парк города

В генеральный план его внесли еще в 1849 году. Изначально главным украшением зеленой зоны был фонтан. На его месте сейчас установлен памятник Николаю Чудотворцу — покровителю приморского города. Деревья и кустарники привозили из императорского ботанического сада.

В последние годы парк был в запустении. Новый облик он обрел буквально за несколько месяцев. Там демонтировали ветхие сооружения и аттракционы, выложили дорожки свежей плиткой, высадили сосны, установили скамейки. Жители уже оценили изменения.

«Стало гораздо лучше. Грязь обычно собиралась. Сейчас дети заходят сюда, им это нравится», — сказала жительница Ейска Нина Герасина.

«В Ейске нет таких площадок. Мы здесь живем пять лет, я первый раз вижу такую площадку. Приезжаем, гуляем. Дети в восторге», — рассказала жительница Ейска Елена Васильева.

Основные работы уже завершены. Осталось только кое-где установить бордюры и уложить покрытие на детских и спортивных площадках. Весной в парке появятся и яркие цветочные клумбы.

Зеленую зону облагородили благодаря федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». На реконструкцию ушло 30 млн рублей.

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