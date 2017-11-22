В Ейске состоится семинар «Эффективное управление личным временем»

Мероприятие пройдет 23 ноября с 11:00 до 15:00 в здании Союза Ейской торгово-промышленной палаты.

Семинар проходит в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае для повышения грамотности субъектов МСП. На мероприятии обсудят характеристики времени, модели применения тайм-менеджмента, анализ ситуации и планирование, реализацию своих замыслов, самоорганизацию, делегирование задач в личной жизни и на работе, уплотнение времени, гармонизацию жизни, сохранение равновесия, влияние эмоционального и физического состояния на работоспособность.

Участники семинара смогут получить бесплатную консультационную помощь и практические рекомендации по вопросам: способы расстановки приоритетов, «зачистка» расписания, делегирование задач, карта-схема делегирования, этапы делегирования, практические рекомендации по управлению личным временем, интернет-ресурсы и источники информации по тайм-менеджменту.

Спикером семинара станет кандидат психологических наук, доцент кафедры «Экономика предприятия», член Гильдии психотерапии и тренинга, член Российского психологического общества, психолог-практик, сертифицированный коуч Алевтина Орел.

Регистрация на мероприятие обязательна. Участие в семинаре бесплатное. С вопросами можно обращаться по телефону 8 (918) 443-64-67, сообщается на сайте Центра поддержки предпринимательства.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Новороссийске 23 ноября пройдет круглый стол по вопросам взаимодействия малого и среднего бизнеса. Мероприятие проводит Центр координации поддержки экспорта.

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