В Ейске стартует первенство Краснодарского края по пляжному гандболу

Участие в турнире примут юноши и девушки 2002 и 2003 годов рождения.

Всего, по подсчетам организаторов, приедут около 15 команд. Также возможно появление гостей из Донецкой народной республики и Ростова-на-Дону. Победители первенства определятся 17 августа. Они попадут в сборную Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях.

Гандбольные пляжные игры пройдут на центральном городском пляже в Ейске. Начало 14 августа в 15:00.

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