В Ейске в финале турнира «Кожаный мяч» примут участие 1,2 тыс. футболистов

Кубань в крупнейших соревнованиях среди детей младшей возрастной группы представляет Отрадненский район.

Эти ребята выиграли Всекубанский турнир на Кубок губернатора. Команды сначала сыграют в группах, затем в плей-офф. Таким образом и определят лучших 10-11-летних футболистов страны.

«Ребята со всей России, сегодня здесь 75 команд присутствуют. Приехали поиграть в футбол, посмотреть друг на друга. Ну и, конечно, успеть искупаться в море. Для многих это единственная возможность в этом году побывать на побережье», — рассказал начальник отдела министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Потанин.

«Кожаный мяч» — старейшие детско-юношеские соревнования по футболу, они проводятся уже 53 года. Сегодня это самый массовый турнир страны. Финальные игры несколько лет проводятся на Кубани.

«Приняли гостеприимно, кормят, расселили хорошо, рядом с морем. Но у вас везде здесь море. Мы приехали в первый раз на эти соревнования. Пока впечатления отличные, теперь осталось посмотреть, как мы играем», — отметил тренер спортивной школы города Бузулук Оренбургской области Игорь Дубков.

Игры будут проходить почти неделю, победителей определят 16 сентября.

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