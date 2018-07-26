В Ейске ветер сорвал кровлю пятиэтажки

Это произошло ночью 25 июля.

Порыв ветра повредил стропильную систему и сорвал кровлю над первым подъездом дома. Площадь повреждения — около 200 кв. м.

На место происшествия прибыли представители городской администрации, управления ЖКХ, управляющей компании и застройщика.

Уже начали восстановительные работы. Планируется, что они продлятся два-три дня. Принимаются меры для предотвращения протекания крыши при выпадении осадков, сообщает портал «Ейск Инфо».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Кубани до 27 июля ожидаются ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с.

В Крымском районе, Геленджике и Новороссийске из-за непогоды 25 июля прозвучали сирены.

Все новости по теме:

Непогода на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник