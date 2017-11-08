В Ейске вор спрятался от сотрудников Росгвардии за деревом

Мужчину задержали по подозрению в краже из автомобиля.

На пульт дежурного вневедомственной охраны по Ейскому району поступил сигнал «Тревога» из объекта на улице Баррикадной.

Сотрудники Росгвардии выехали по адресу и установили, что в припаркованную на автостоянке машину марки Toyota Corolla пытался проникнуть неизвестный.

Охранник описал мужчину. Правоохранители посмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что несколько часов назад он проник в другой автомобиль — ВАЗ-2107 — и похитил из него деньги и личные вещи.

Взломщика обнаружили недалеко от места происшествия. При виде патруля он спрятался за деревом. Нарушителем оказался 57-летний мужчина, который ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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