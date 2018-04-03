В Ейске выясняют причины взрыва в частном домовладении

В результате ЧП практически ничего не осталось от кирпичной хозпостройки, не обошлось без раненых. Пострадал мужчина, он получил сильные ожоги.

«Дом разрушен практически до основания, крыша обвалилась. На месте мы произвели разбор завалов и уточнили, что больше пострадавших нет», — рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС администарции Ейского района Виталий Часовских.

Известно, что в момент ЧП в строении находились четыре человека, это два брата и две девушки. Больше всего пострадал один из мужчин. Он в центральной больнице Ейска.

«В тяжелом состоянии, с ожогами головы, шеи, лица, грудной клетки и рук. Состояние стабильное, с положительной динамикой. На сегодня он получает обезболивающую терапию. По линии санавиации пациент будет переводиться в Краевую клиническую больницу, в ожоговый центр, для дальнейшего лечения и пластики», — главный врач ЦРБ Ейска Мигран Григорян.

Спасатели говорят, что такую реакцию дали пары горючей жидкости, какой — пока неизвестно. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас уточняют.

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