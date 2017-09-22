В Ейске ярмарку вакансий посетили больше тысячи человек

Гостями краевой акции «Планета ресурсов» в городах и районах Кубани стали десятки тысяч человек.

Соискатели пришли 22 сентября и в Ейский дом культуры. Больше сотни из них нашли работу на месте, другие получили полезную информацию по трудоустройству. Вакансии представили как частные, так и муниципальные организации. Больше всего местные жители интересовались предложениями в сфере образования, здравоохранения, услуг и ЖКХ.

Предложили на ярмарке вакантные места и людям с ограниченными возможностями здоровья, а школьникам помогли определиться с будущим местом профобучения. Для них организовали акцию «Жить — значит работать» и предложили посетить мобильный центр занятости.

«Мы владеем специальной программой тестирования школьников, которая позволяет определить, какие профессии, сферы деятельности им больше подходят», — сказала начальник отдела профобучения Ейского центра занятости Валентина Наточина.

На ярмарке вакансий работали консультационные пункты. Всем посетителям рассказали, как правильно писать резюме и что делать для того, чтобы хобби стало приносить прибыль.

Краевая акция «Планета ресурсов» завершится общегородской ярмаркой в Краснодаре 29 сентября.

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