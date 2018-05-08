В Ейске завершилась акция «Огонь памяти»

Чтобы поблагодарить солдат Великой Отечественной войны, накануне Дня Победы у главного мемориала города собрались представители станиц и хуторов района.

Вспомнить героев, павших за освобождение страны, в этом году впервые получилось поименно. В ходе реконструкции площади на ней были установлены 16 гранитных постаментов с фамилиями ейчан, не вернувшихся с войны. Работу по уточнению списков ветераны и краеведы начали еще шесть лет назад.

Сейчас в списке 5 тыс. 674 фамилии местных жителей, погибших на фронте, умерших от ран или пропавших без вести. К восстановлению имен подключились и простые горожане. Для них эти плиты — память о родных и близких защитниках родины.

«Со слов матери помню войну, мне было всего пять лет. В ноябре 1941-го в 21 год под Ростовом погиб мой брат. После того, как он окончил четыре курса университета. Когда война началась, студентов одели в форму и отправили на фронт», — рассказал житель Ейска Юрий Розамасцев.

Восстанавливать фамилии защитников Отечества ейчане планируют и дальше, для этого на граните специально оставили свободные места.

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