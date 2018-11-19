В Ейском лимане пограничники задержали украинских браконьеров

Иностранную моторную лодку сотрудники пограничного управления обнаружили в районе Ейской косы.

В лодке «Тунец» было более 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток лессовых сетей. В какой части Азовского моря рыбаки добыли улов, они объяснить не смогли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанных рыбаков доставили в городской порт. Капитана судна привлекли к административной ответственности за нарушение правил рыболовства. Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа с конфискацией моторки и орудий промысла.

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