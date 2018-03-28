В Ейском лимане провели рейд по снятию браконьерских сетей

Браконьеры усовершенствовали способы ловли: у них появились новые поплавки и изменилась тактика.

В лимане, в котором сейчас собираются крупные косяки готовой к нересту тарани, орудуют мощные катера с радарами. Если раньше нарушители — в основном, иностранные граждане — оставляли свои сети в море на сутки или более, то теперь они стараются собрать незаконный улов уже через несколько часов. Кроме того, у них появились светоотражающие поплавки, которые ночью помогают быстро найти сети.

Днем браконьерских сетей почти не найти. Но сотрудники рыбоохраны, транспортной полиции и пограничники все равно прочесывают акваторию специальными кошками — они убирают преграды на пути к нерестилищу. В рейды выходят почти каждый день, а совместные масштабные мероприятия организовывают три раза в месяц. Задержать оснащенные современными радарами катера нарушителей очень непросто.

«У нас моторы мощностью по 250, а у них на катерах по 500. Так что скорости большие, очень сложно их поймать. Мы стараемся не пустить браконьеров сюда, стараемся не давать им спокойно ставить сетки», — сказал госинспектор Азово-кубанского отдела государственного контроля Александр Новак.

С 1 марта, когда началась путина, сотрудники рыбоохраны оформили более 60 протоколов, из них восемь — уголовные дела. У браконьеров изъяли две моторные лодки и около 1 т рыбы. Запрет на лов тарани продлится до 1 мая.

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