В Ейском музее открылась выставка «Новогодние воспоминания»

Игрушки раннего и позднего советского периода покажут детям. Более 200 новогодних экспонатов сейчас создают праздничное настроение гостям музея.

Дети узнают, а взрослые вспоминают, какие подарки и сладости дарили раньше, как наряжали елку и чем угощали гостей. Как завидовали знаменитому Чебурашке, которому достался целый ящик дефицитных в то время апельсинов. Манекен Коля собирает вокруг себя больше всего посетителей, потому что он — напоминание о долгожданных каникулах.

«Это, конечно же, коньки, 1960 год. На таких коньках катались по льду Ейского лимана. Это санки, огромная радость для любого ребенка. В военном городке была горка, на которую после школы бежали все дети, скидывали с себя одежду, в шапке, в свитере, в штанах, заправленных в сапоги, бежали и катались с этой горки», — рассказала старший научный сотрудник Ейского историко-краеведческого музея имени В. Самсонова Екатерина Осенцова.

Около 40 экспонатов для выставки принесли жители города, чтобы воспоминания не пылились на антресолях, а каждый год оживали в музее.

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