В Ейском районе девушку поймали на краже из дома 85-летней пенсионерки

Полицейские заметили возле одного из частных домов двух девушек, одна из которых разговаривала с пенсионеркой, отвлекая ее внимание, а другая в этот момент вошла во двор.

Правоохранители решили проверить документы гражданок и подъехали к дому. В это время одна их них вышла на улицу. При проверке установили, что 24-летняя приезжая из Калининского района несколько минут назад похитила из дома 85-летней женщины около 10 тыс. рублей. Деньги вернули законной владелице. Подозреваемую задержали и доставили в отдел полиции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ о краже. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы, ее поместили под стражу. Расследование продолжается.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник