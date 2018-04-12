В Ейском районе двоих депутатов уволили за сокрытие доходов и земли

За нарушение антикоррупционного законодательства их лишили полномочий.

Во время проверки прокуратура установила, что двое депутатов Ейского сельского поселения представили недостоверные сведения о доходах, как своих, так и супругов. Всего они сокрыли 1,6 млн рублей доходов, десять земельных участков общей площадью более 95 га, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура внесла представление с требованием проверить достоверность представленной депутатами информации. После его рассмотрения совет Ейского сельского поселения досрочно прекратил полномочия депутатов.

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