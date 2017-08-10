В Ейском районе двоих мужчин признали виновными в гибели девушки на пляже

Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор в отношении двоих жителей Подмосковья.

Ейский районный суд установил, что в конце мая 2015 года мужчины на пляже станице Должанской спустили на воду два гидроцикла, не зарегистрированных и не прошедших освидетельствование. Они передали управление гидроциклами двоим местным 17-летним девушкам, которые, катаясь в Азовском море, столкнулись. В результате одна из них погибла на месте происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В мае суд вынес обвинительный приговор в отношении 58-летнего и 41-летнего жителей Подмосковья и назначил им наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев каждому.

Осужденные обжаловали приговор в апелляционном порядке. Однако Краснодарский краевой суд оставил без изменения приговор суда первой инстанции, а жалобы — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.

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