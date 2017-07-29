В Ейском районе грабитель расплатился похищенным телефоном за проезд в такси

Полицейские раскрыли преступление, задержанный молодой человек сознался в содеянном.

В дежурную часть отдела МВД России по Ейскому району обратился житель Воронежской области. Он рассказал, что на улице к нему подошел неизвестный молодой человек и попросил телефон, чтобы позвонить родственникам. Получив его, он скрылся.

Полицейские установили местонахождение похищенного телефона и его нового владельца. Мужчина пояснил, что работает водителем такси и получил сотовый от клиента в качестве оплаты за проезд.

Телефон изъяли и вернули законному владельцу.

Клиента такси, 19-летнего приезжего из Оренбургской области, полицейские задержали по месту временного проживания. Его доставили в отдел полиции, где он сознался в преступлении.

Возбуждено уголовное дело, парню грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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