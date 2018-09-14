В Ейском районе к октябрю газифицируют поселок Пролетарский

Пусконаладочные работы проводят в рамках краевой подпрограммы «Газификация Краснодарского края».

Всего было построено 6,8 км газопровода. Общая сумма затрат составила 7 млн 158 тыс. рублей. Газифицировано будет 78 домовладений, в которых проживает 194 человека.

Более половины жителей поселка уже выполнили монтаж внутридомовых систем газоснабжения. Сейчас они оформляют абонентские книжки и заключают договоры на поставку газа, сообщает пресс-служба администрации Ейского района.

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