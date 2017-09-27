В Ейском районе местный житель застрелил фермера в поле

Преступление произошло 25 сентября в Ейске.

По версии следствия, оба мужчины были фермерами. Днем 32-летний подозреваемый приехал к 48-летнему знакомому в садоводческое товарищество «Лотос», где тот обрабатывал поле. Во время разговора между мужчинами возник конфликт, приехавший достал принесенное ружье и четыре раза выстрелил из него в оппонента. От полученных ранений пострадавший скончался, а злоумышленник сам позвонил в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Следователи устанавливают мотивы преступления, расследование продолжается.

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