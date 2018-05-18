В Ейском районе мужчина дважды обокрал один магазин

Хозяйка торговой точки недосчиталась провизии на сумму более 30 тыс. рублей и обратилась в полицию.
Владелица магазина сообщила правоохранителям, что за последний месяц из торговой точки дважды исчезали продукты. Сотрудники полиции нашли на месте преступления отпечатки пальцев, которые оставил похититель. Подозреваемого задержали, им оказался 29-летний местный житель.
Мужчина признался в краже и рассказал, что пробирался в магазин по ночам. Возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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