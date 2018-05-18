В Ейском районе мужчина дважды обокрал один магазин

Хозяйка торговой точки недосчиталась провизии на сумму более 30 тыс. рублей и обратилась в полицию.

Владелица магазина сообщила правоохранителям, что за последний месяц из торговой точки дважды исчезали продукты. Сотрудники полиции нашли на месте преступления отпечатки пальцев, которые оставил похититель. Подозреваемого задержали, им оказался 29-летний местный житель.

Мужчина признался в краже и рассказал, что пробирался в магазин по ночам. Возбудили уголовное дело, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник