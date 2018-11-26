В Ейском районе мужчина погиб при взрыве во время ремонта автомобиля

Это произошло 24 ноября.

По предварительным данным, 27-летний мужчина ремонтировал у себя в гараже машину. Во время ремонтных работ произошел взрыв. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего начали проводить доследственную проверку. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, по окончании проверки примут процессуальное решение.

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