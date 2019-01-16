Во время задержания мужчина был пьян. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело.

По данным полиции, 32-летний житель Ейского района находился на остановке маршрутных такси. Пока водитель проходил предрейсовый осмотр, мужчина забрался в незапертую машину, в замке зажигания находился ключ. Злоумышленник угнал маршрутку, но не справился с управлением и попал в ДТП. Угонщика задержал водитель с коллегами, мужчину передали сотрудникам Росгвардии.

Во время задержания угонщик находился в состоянии алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование он проходить отказался. По этому факту составили административный протокол, который предусматривает штраф или арест до 15 суток.

На допросе мужчина рассказал, что маршрутку он угнал для того, чтобы доехать домой.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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