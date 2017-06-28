В Ейском районе на землях агрокомплекса обнаружили свалку с токсичными отходами

Твердые бытовые отходы несанкционированно разместили на площади 36 тыс. кв. м.

Свалку обнаружили сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки ООО «Агрокомплекс «Камышеватский»». В результате эколого-токсикологического исследования пробы почвы выявлено превышение показателей нитратов, меди и свинца. Помимо этого установлено, что на участке нет охраны земель, не проводятся агротехнические и фитосанитарные мероприятия, из-за чего территория заросла сорной растительностью — подмаренником цепким, пыреем ползучим.

По факту нарушения земельного законодательства назначен штраф на общую сумму 50 тыс. рублей. Выдано предписание об устранении нарушений, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

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