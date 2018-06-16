В Ейском районе отмечают открытие курортного сезона

С утра 16 июня в муниципалитете проходят праздничные мероприятия по случаю старта летнего курортного сезона.

Торжественная церемония «Ейское лето-2018» состоится в 20:00 на Театральной площади Ейска.

«С прошлого года на Азовском побережье ведется работа, позволившая значительно повысить уровень благоустройства пляжей. И сегодня Ейский район готов предложить гостям и жителям Кубани комфортный морской отдых с многогранной культурно-спортивной и познавательной программой», — говорится в приветственном адресе губернатора Вениамина Кондратьева.

Также глава края выразил уверенность, что в целом региону удастся провести курортный сезон 2018 года на самом высоком уровне, показав туристам всю самобытность и гостеприимство Кубани.

Ожидается, что в церемонии открытия сезона примет участие вице-губернатор Сергей Болдин.

В Никольском парке уже прошли детская игровая и концертная программы и пенное шоу. В парке имени Максима Горького весь день работает выставка-ярмарка «Добрых дел мастера», на Таганрогской набережной вечером запланированы концертные программы «Летний разгуляй» и «Здравствуй, лето!», а также праздничный фейерверк. В парке имени И. М. Поддубного пройдут фестиваль красок, спектакль «Маша и медведь», концертная программа «Калейдоскоп лета».

На Театральной площади после официальной церемонии состоятся большой праздничный концерт с участием звезд кино, артистов шоу-балета «Телефон» и поп-группы «Отпетые мошенники», а также творческих коллективов городского центра народной культуры. После праздничного фейерверка запланирована дискотека.

В прошлом году на территории Ейского района отдохнули 706 тыс. человек. В детских здравницах побывали 5,1 тыс. детей, из них более 60% живут на Кубани.

В этом году в муниципалитете работают 72 санаторно-курортные организации и более 2 тыс. частных средств размещения. Для отдыхающих открыты 23 пляжа — в прошлом году их было 14.

В 2017 году была благоустроена по единым стандартам береговая полоса на косе Долгой, после чего пляжные территории увеличились более чем на 320 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Ейске открылся кинофестиваль «Провинциальная Россия».

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