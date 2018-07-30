В Ейском районе отметили праздник урожая

Местные аграрии собрали 495 тыс. т зерновых. Это второй результат за всю историю муниципалитета.

«Зерно возили с поля на ток, с тока на склад. Было тяжело и очень жарко, но мы выдержали. Закончили уборку урожая, приехали на праздник отдохнуть с семьей, с ребенком», — сказал водитель зерновоза Анатолий Онищенко.

Работников сельского хозяйства на празднике благодарили песнями и угощениями, среди которых был огромный каравай около 3 м в обхвате.

«Современная техника, современные сорта. В районе очень высокая культура земледелия. При таких сложных погодных условиях люди, можно сказать, совершили подвиг», — отметил заместитель главы Ейского района Михаил Дьяченко.

Грамоты и ценные подарки на районном празднике урожая получили те, кто собрал и перевез больше всего зерна, а также агрономы, повара, механизаторы и пожарные. За активное участие и оперативность в освещении хода уборки наградили и собственного корреспондента телеканала «Кубань 24» в Ейске Марию Николаеву.

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