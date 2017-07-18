В Ейском районе пенсионер выпал из машины

Около 8:00 17 июля в станице Должанской произошла авария, в результате которой был травмирован один человек.

По предварительным данным, 31-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был за рулем ВАЗ-2107 без водительского удостоверения. Он превысил скорость, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в стойку дорожного знака, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Из автомобиля выпал 63-летний пассажир, который не был пристегнут ремнями безопасности. Его госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вернуться на ленту

Источник