В Ейском районе пенсионерка подожгла дом, чтобы выселить из него жильцов

В полицию обратился мужчина, имущество которого сгорело при пожаре в арендуемом им доме.

Пострадавший заявил, что дом, который он снимает, кто-то поджег. Ущерб от пожара составил около 70 тыс. рублей.

Следствие установило, что к пожару причастна 61-летняя родственница арендодателя. Когда ее задержали, пенсионерка призналась в поджоге.

Женщина пояснила, что сделала из веток два факела, подожгла их и бросила в дом через открытые окна. Как выяснилось, она решила помочь своему родственнику выселить нежеланных жильцов.

Теперь пенсионерка предстанет перед судом за умышленное повреждение чужого имущества. Ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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