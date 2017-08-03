В Ейском районе по факту ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Авария произошла 2 августа на восьмом километре трассы Приазовка — Воронцовка — Должанская.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение об аварии в Ейском районе поступило в 14:45. В ДТП погибли трое взрослых и ребенок. Еще троих человек госпитализировали с травмами.

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