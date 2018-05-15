В Ейском районе пограничники задержали браконьера с уловом тарани

Задержанный оказался 33-летним жителем Щербиновского района.

Нарушителя задержали на берегу лимана. Мужчина установил на пути миграции тарани к местам нереста запрещенные орудия лова. При нем нашли мешки, в одном из которых обнаружили 270 особей тарани, в другом — жаберную сеть.

Согласно правилам рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, рыбакам-любителям категорически запрещено использовать сети, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе пограничного УФСБ России по Краснодарскому краю.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ о браконьерстве. Расследование продолжается.

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