В Ейском районе после капитального ремонта откроют перинатальный центр

В 2017 году правое крыло роддома закрыли на реконструкцию, а все акушерское отделение перенесли в другую часть здания.

На капитальный ремонт четырех этажей из краевого бюджета было выделено 15 млн рублей. Рабочие полностью обновили отделку, заменили сантехнику, мебель и даже сделали перепланировку залов.

«В палатах, где сейчас лежат по четыре человека, после окончания ремонта будет лежать по одному, по два человека. У нас открываются родзалы, партнерские роды можно будет проводить — супруг сможет присутствовать при родах. Это будут отдельные, индивидуальные родзалы», — рассказал главный врач центральной больницы Ейского района Мигран Григорян.

В роддоме ежегодно на свет появляется больше 1 тыс. детей. Причем перинатальный центр принимает рожениц не только из Ейского района. Туда везут будущих матерей из Щербиновского и Староминского районов. Чтобы закупить необходимое для спасения маленьких жизней оборудование, краевые власти выделили еще 10 млн рублей.

«Нам это оборудование помогает поставить диагноз и оценить состояние ребенка внутриутробно. И, в принципе, встает вопрос о родоразрешении, возможно, о досрочном родоразрешении, чтобы спасти малыша», — пояснила заведующая акушерским отделением центральной больницы Ейского района Ирина Смирнова.

Обновленный перинатальный центр откроется в начале марта.

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