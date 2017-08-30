В Ейском районе прохожим раздали краденые арбузы

С сообщением о пропаже имущества обратилась местная жительница.

Женщина пояснила полицейским, что вернулась с работы и не обнаружила свой сотовый телефон, который оставила дома. Позднее выяснилось, что из хозяйственной постройки пропали десять арбузов.

По подозрению в преступлении полицейские задержали 35-летнего соседа заявительницы. Он сознался в содеянном и пояснил, что похищенный телефон потерял по дороге, а арбузы раздал прохожим.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до шести лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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