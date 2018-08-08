В Ейском районе шестеро детей-сирот получили квартиры

Жилье предоставили по программе «Дети Кубани», которая действует в крае уже десять лет.

В Ейске в 2018 году на эти цели направили более 25 млн рублей и приобрели 21 квартиру.

«Всего шесть квартир, в пять дети заедут сегодня и одна находится на стадии оформления документов и тоже будет предоставлена в течение августа. Все дети, которые уже заселены, очень довольны, потому что там прекрасная детская площадка, а квартиры отвечают всем нормам и требованиям», — рассказал заместитель главы Ейского района Евгений Носиченко.

Предоставленное жилье — однокомнатные квартиры с одним или двумя балконами. Везде сделан ремонт, подключены все коммуникации, в комнатах даже повесили люстры. Осталось только выбрать занавески и купить мебель.

«Мне все очень нравится — ремонт, квартира не пустая. Изначально уже есть и ванна, и санузел, и плита. Со временем будем благоустраивать. И район очень хороший, остановка рядом. Все очень понравилось, правда, я счастлива», — отметила жительница Ейского района Анастасия Завазнова.

В этом году на Кубани в новые квартиры уже заселили 66 детей-сирот, а до конца года жилье в разных районах края получат еще 789 человек.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник