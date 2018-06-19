В Ейском районе стартовал конкурс летчиков «Морской ас — 2018»

Соревнования покажут уровень подготовки летчиков Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.

Это 20 человек, которых признали победителями по итогам отборочных этапов.

Пилоты противолодочной авиации впервые будут выполнять боевые задачи не только над Черным и Азовским морями, но и на Дальнем Востоке и Северном флоте.

«Они пролетают практически 10 тыс. км. Это очень серьезная работа для экипажа. Особенно потому, что мы их отправляем в безориентированную местность, это значит, что они остаются практически без средств навигации. Без спутника и навигации они летят, считая полностью путь самостоятельно», — пояснил начальник морской авиации ВМФ России Игорь Кожин.

А для штурмовиков и истребителей выбрали незнакомые полигоны. Пилоты смогут продемонстрировать боевые возможности машин и отработать преодоление систем противовоздушной обороны. Конкурс призван не только определить лучшие экипажи, но и накопить передовой опыт для морской авиации.

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