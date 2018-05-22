В Ейском районе стартовали армейские игры «Чистое небо — 2018»

В соревнованиях участвуют 120 военнослужащих из разных городов России.

Над Ейском 22 мая внезапно появились 40 боевых вертолетов. Это были машины условного противника в рамках армейских игр. Воздушные цели атаковали лучшие зенитчики России. Стрельбу команды вели с расстояния в 4 км, а цели парили на высоте 20 м.

Все условные цели были успешно поражены. Еще одним испытанием для военных стало прохождение восьмикилометровой трассы на бронетранспортерах. Участники должны были прорваться через противотанковые рвы, косогоры и другие препятствия.

«В этом году все команды идут очень плотно. Нет явного лидера. Это придает интригу конкурсу. Любая из команд может занять первое место. Явных аутсайдеров пока нет, и это радует», — рассказал начальник ПВО сухопутных войск ВС РФ Александр Леонов.

Конкурс «Чистое небо» проводят в пять этапов. Участвуют лучшие специалисты военных округов страны. Лучшая команда представит Вооруженные силы России на международном конкурсе в Китае.

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